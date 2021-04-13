Киев, , 12:55 — REGNUM В отличие от 2014 года Россия якобы угрожает «уничтожением украинской государственности». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии телеканалу «1+1».

"В том, что происходит сейчас, есть совершенно новый элемент, которого не было даже в 2014 году — в заявлениях российских чиновников начали звучать угрозы уничтожить Украину как государство», — сказал он.

По словам Кулебы, мировое сообщество поддерживает Украину и реагирует на «российскую угрозу» иначе, чем в 2014 году.

Напомним, с 2014 года власти Украины бездоказательно обвиняют Россию в некой «военной агрессии». В зависимости от ситуации, РФ то ли уже ввела свои войска в Донбасс, то ли вот-вот введёт. В действительности Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а её регулярные части отсутствуют в регионе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вступление Украины в НАТО приведёт к обострению конфликта в Донбассе и, как следствие, к необратимым последствиям для украинской государственности. Ни о каких «угрозах» речь не шла.

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