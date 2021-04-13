Москва, , 12:34 — REGNUM Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Организатором Олимпиады выступает Министерство просвещения РФ, мероприятие прошло при поддержке Московского физико-технического института и фирмы 1С. Дипломы победителей получили 30 школьников, призерами стали 137 финалистов.

Среди школьников из 11 классов особенно отличился Тимофей Федосеев, Москва, он решил 6 из 8 задач на максимальные 100 баллов. В 10 классе самый высокий результат показал Всеволод Нагибин из Новосибирской области. Абсолютным победителем среди учащихся 9 классов стал Илья Кондаков из Москвы. Челябинская IT-сборная удивила всех — 22 человека, 21 из которых учится в одной школе.

Всероссийская олимпиада школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям стала самой масштабной за всю историю, из-за пандемии с предыдущего раза прошло почти два года. Количество участников и количество призёров стало рекордным за всё время проведения Всероссийских олимпиад по информатике. В финале Всероссийской олимпиады приняли участие 384 школьника из 73 регионов.

В два этапа участники решили 8 задач: за несколько часов школьники написали работающий программный код решения, способный успешно пройти тесты, заранее заготовленные жюри. Одна из задач (третья задача первого дня) была инновационной и требовала скорее исследовательского подхода. При этом примечательно, что по каждой «обычной» задаче есть хотя бы одно решение на полный балл.

При всей масштабности Олимпиады и рекордному числу участников, не было подано ни одной апелляции. Такой результат был достигнут за счет специально разработанной автоматической тестирующей системе, максимальной прозрачности и открытости при работе с руководителями команд и сообществом.

Ввиду эпидемиологической безопасности старт олимпиады впервые проходил в два потока — первый и второй этаж стартовали со сдвигом на полчаса. Подсчёт среднего результата по этажам показал, что никакого влияния на результат отложенный старт не показал и всё прошло отлично.

Торжественная церемония закрытия и награждение победителей состоялась 9 апреля в Центре исследования, разработки и обучения 1С. Призёры и победители Олимпиады получили дипломы, а также возможность зачисления в вузы без вступительных испытаний. В зависимости от университетов, такие студенты могут быть зачислены даже до первой волны поступающих по ЕГЭ и гарантировать себе не только обучение на бюджетной форме, но и стипендии.

«Учитывая традиционно высокую конкуренцию на Олимпиаде, можно с уверенностью сказать, что сегодня все участники — победители. Олимпиада проходит при поддержке ведущих технических вузов России, которые борются за юные таланты. Уверена, что ко многим из вас уже присмотрелись педагоги», — отметила Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Олимпиада — это не только соревнование, хотя спортивный азарт, безусловно, присутствует, главная задача — показать нашей молодежи перспективные пути самореализации, созидательного труда, который приносит пользу обществу и дает достойный доход, — подчеркнул заместитель председателя оргкомитета олимпиады, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев, — В ходе программы 33-й олимпиады молодые специалисты получили возможность пообщаться с известными людьми из мира IT-индустрии и получить ценный опыт, который, уверен, поможет им реализоваться в будущем».