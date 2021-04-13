Кемерово, , 12:33 — REGNUM В Кемеровской области с начала 2021 года из аварийного и ветхого жилья переселено чуть больше 400 человек. По данным министерства строительства региона, план по переселению выполнен примерно на 14%.

«Из аварийного жилья по региональной адресной программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 2019−2025 годы», за I квартал 2021 года переселены 424 человека», — сообщили изданию NGS42.RU в минстрое.

В программу переселения включены более 1,3 тыс. аварийных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Кузбасс была подписана программа социально-экономического развития региона до 2024 года. На её реализацию из федерального бюджета будет выделен 51 млрд рублей, из которых около 2 млрд рублей направят на переселение жителей аварийного жилья.