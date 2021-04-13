Москва, 13 апреля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Российская экономика прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам, заявил 13 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

Government.ru Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

«Уверен, что наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам наша экономика уже прошла», — заявил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что Россия первой в мире разработала вакцину от коронавирусной инфекции «и активно применяет её».

«Проводится масштабная вакцинация, которая защищает всё больше наших граждан от инфекции», — сказал он, добавив, что сформированный коллективный иммунитет ускорит восстановление экономики и уберёт барьеры.