Пермь, , 12:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 105 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем днем ранее. Среди носителей коронавируса шестеро детей, сообщает 13 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 693 случая заражения. Оправились от болезни 47 512 пермяков.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 718 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них 60 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда составляет 30,4% от фактически развёрнутого.

Число жертв заболевания в крае достигло 2035. За последние сутки подтверждено шесть летальных исходов.

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