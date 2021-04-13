Томск, , 12:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области выявили 31 711 носителей SARS-CoV-2. За сутки в регионе выздоровели 43 человека. За всё время коронавирус победили 30 724 жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в регионе выявили 23 носителя коронавируса, выздоровели 27 человек.

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