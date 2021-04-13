Самара, , 12:37 — REGNUM Низководный мост около населенного пункта Бобровка подтопило в Самарской области. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что мост в м.р. Кинельский около н.п. Бобровка подтопило из-за подъема уровня воды в реке Самара. При этом уровень воды над дорогой моста фиксируется на отметке до 37 см.

Отмечается, что жилые дома этого населенного пункта в зону подтопления не попали, жизнедеятельность людей нарушена не была.

«Проезд к населенному пункту Бобровка осуществляется через г.о. Кинель (протяженность 8 км)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за увеличения уровня воды в реке Малый Кинель частично подтопило мост около населенного пункта Полудни м.р. Кинель-Черкасский. Также подтопило мост рядом с населенным пунктом Мосты м.р. Пестравский.