Владикавказ, 13 апреля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Правительство Северной Осетии отправлено в отставку. Указ об этом будет подписан 13 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло.

Alania.gov.ru Глава Северной Осетии Сергей Меняло в Доме Правительства

Он объявил о своем решении в ходе заседания правительства региона. По словам нового главы РСО-Алании, все министры будут исполнять возложенные на них ранее обязанности до формирования нового состава органа власти.

Напомним, 9 апреля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова, срок пребывания которого на посту главы завершался в 2021 году. На его место был назначен уроженец республики Сергей Меняйло, который до этого возглавлял представительство президента РФ в Сибирском федеральном округе.