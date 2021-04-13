Ярославль, 13 апреля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники управления ФСБ, при поддержке полиции и Росгвардии провели обыски в домах участников религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Изъятые материалы

Утром 13 апреля проведён 31 обыск. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистской организации».

«Как следует из материалов уголовного дела, в 2019 году подозреваемые организовывали в городе Ярославле деятельность сообщества «Свидетели Иеговы города Ярославля», входящего в состав организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», признанной решением Верховного Суда Российской Федерации экстремистской и ликвидированной. Злоумышленники, разделяющие экстремистские взгляды, проводили многочисленные собрания, в том числе с помощью сети «Интернет», в рамках которых пропагандировали запрещенные учения. По предварительной информации руководство преступной группой осуществляли двое мужчин — 45 и 55-летние жители города Ярославля», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сейчас создана следственная группа, идёт допрос фигурантов.