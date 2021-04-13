Минск, , 12:35 — REGNUM Солист ВИА «Песняры», известный советский и белорусский эстрадный певец и музыкант, заслуженный артист Белоруссии Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни. Об этом 13 апреля сообщается в официальной группе «Песняров» в соцсети Facebook.

«Сегодня в Минске, скончался один из легендарных «Песняров», Леонид Борткевич! Светлая память артисту!!!», — говорится в сообщении.

При этом причины смерти Борткевича не сообщаются.

Отметим, Леонид Борткевич родился в Минске 25 мая 1949 года и окончил архитектурный техникум. В 1970 году был включён в состав ВИА «Песняры», в котором проявил себя как один из лучших вокалистов ансамбля. В 1980 году ушел из ансамбля, в 1989 вместе с супругой уехал в США, а в 2000 вернулся в Белоруссию. Он известен по уникальному исполнению таких песен «Песняров», как «Александрина», «Белоруссия», «Берёзовый сок», «Вероника» и др.