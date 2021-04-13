Воронеж, , 12:30 — REGNUM Более 175 тысяч жителей Воронежской области вакцинировались от коронавируса по данным на 13 апреля. Данные опубликовал телеграм-канал правительства региона.

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«Вакцинация в нашей области набирает темпы. К утру вторника, 13 апреля, прививку от коронавируса получили свыше 175 тысяч человек, в том числе двукратно — более 111 тысяч», — прокомментировал губернатор Воронежской области Александр Гусев, отметив, что именно вакцинация избавит жителей от оставшихся антиковидных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжает снижаться суточный прирост носителей коронавируса — за последние сутки зарегистрировано 183 новых случая заражения. При этом остаётся высокой смертность среди пациентов с COVID-19 — скончались уже более 3 тыс. человек, в том числе 18 — за последние сутки.