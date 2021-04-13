Липецк, 13 апреля 2021, 12:29 — REGNUM В Липецкой области 13 апреля подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона было выявлено 28 тыс. 665 положительных результатов исследований.
За весь период наблюдения 25 тыс. 405 человека были выписаны после курса лечения.
585 человек скончались.