Москва, , 12:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не дискредитировать парламент заявлениями о том, что решения принимаются не более чем сотней депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

«Зачем дискредитировать парламент, у нас и так много вызовов. Начинаем изнутри разваливать. Вот заместители, посмотрите, 100 процентов явка», — заявил Володин.

Ранее депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) говорил о том, что решения по законопроектам принимается зачастую сотней депутатов вместо почти 450, которые должны быть в зале заседаний.

«Фракция КПРФ практически в полном составе. «Единая Россия» всегда в полном составе, «Справедливая Россия» — 100 процентов. А фракция ЛДПР участвует в заседании исходя из решения, которое принято руководителем фракции, когда обязательно соблюдается расстояние между депутатами, безопасное, учитывая, что мы в ситуации, связанной с пандемией находимся. И депутаты, отсутствующие здесь, находятся в своих рабочих кабинетах. Такое решение фракция принимала», — отметил Володин.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) сообщил, что у него есть несколько видеозаписей, подтверждающих его позицию.