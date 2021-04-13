Челябинск, , 12:29 — REGNUM В Челябинской области на озере Касарги массово погибла рыба. Об этом говорится в официальном сообщении действующего на Южном Урале Комитета рыболовства, рыбоводства и охраны природы.

Озеро находится в Сосновском районе. Как полагает глава комитета Михаил Акатьев, со дна водоёма поднялся углекислый газ. Это, по его мнению, и привело к замору рыбы. Активист также считает, что произошедшему предшествовало проведение предпринимателем-арендатором озера «рыбохозяйственной мелиорации».

По данным издания Znak, тысячи погибших рыб обнаружили в северной части водоёма. Михаил Акатьев заявил журналистам о том, что нынешней весной это уже пятое озеро, в котором обнаружен мор рыбы.

«Рыбацкий комитет будет работать с правоохранительными органами по вопросу выявления и наказания виновных», — говорится в сообщении комитета.