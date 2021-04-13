Москва, , 12:28 — REGNUM Российские туристы забронировали туры в Турцию на 32 млрд руб. После приостановки авиасообщения удар по экономике Турции будет неслабый, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Как и другие страны, завязанные на туризм, Турция сильно просела в пандемию, так как доля туристического сектора в ВВП составляет около 11%. Чистые, то есть с учетом обязательств, международные резервы Банка Турции стремятся к нулю.

Крупнейшими кредиторами Турции являются Катар и Азербайджан. Турецкая лира не пользуется доверием граждан Турции. Помимо $220 млрд «под матрасами» у населения находится почти 5 тыс. тонн золота, которое остается традиционным способом сбережения.

Надо отметить, что до пандемии туристы из России оставляли за рубежом $55−60 млрд. Грубо говоря, это 3% экономического роста в год. Ну, и сильный рубль в качестве бонуса.

Идея закрыть границы, оставив только внутренний туризм, очень популярна у некоторых говорящих голов в России. Более вредной идеей является, вероятно, озвученное ими же предложение заморозить западные инвестиции в акционерный капитал Газпрома и других «голубых фишек».

Однако, закрытия границ по политическим причинам и заморозки инвестиций иностранцев на Мосбирже и в ADR не будет. Россия — свободная страна, основанная на гражданской и экономической свободе, в том числе на свободе движения капитала», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия решила ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. В качестве исключения будут разрешены два рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.