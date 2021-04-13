Мурманск, , 12:28 — REGNUM Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Мурманск, сообщает пресс-служба ведомства.

В программе рабочей поездки — посещение пункта базирования крейсеров «Борей» и «Борей-А» и совещание с командованием ВМФ по вопросу модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Напомним, в 2017 году единственный авианесущий крейсер российского флота «Адмирал Кузнецов» встал на долгосрочный капитальный ремонт, в ходе которого корабль буквально преследуют различные несчастья. В октябре 2018 года затонул плавучий док ПД-50, в котором проходил ремонт авианосец, а в декабре 2019 года на крейсере произошелпожар.