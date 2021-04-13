Москва, , 12:28 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с видеообращение к участникам XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, сообщает 13 апреля сайт правительства России.

Глава правительства назвал конференцию масштабным и интересным мероприятием, ежегодно собирающим известных учёных и ведущих экспертов, а также представителей власти и бизнеса из разных стран мира. Обсуждаемые темы касаются жизни граждан, отметил Мишустин.

«Это макроэкономика, цифровизация, здравоохранение, развитие городской среды, демография, рынок труда, кибербезопасность и вопросы развития Арктической зоны», — сказал он.

Премьер-министр пожелал участникам плодотворной работы и интересных дискуссий.