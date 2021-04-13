Барнаул, 13 апреля 2021, 12:28 — REGNUM Утверждение руководителя научного центра «Вектор» о возможности ревакцинации «ЭпиВакКороной» кандидат экономических наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») назвал не совсем вразумительным. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» полностью подходит для повторной вакцинации известил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он подчеркнул, что прививка «ЭпиВакКороной» безопасна.
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