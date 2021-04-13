Барнаул, , 12:28 — REGNUM Утверждение руководителя научного центра «Вектор» о возможности ревакцинации «ЭпиВакКороной» кандидат экономических наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») назвал не совсем вразумительным. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

«Ревакцинация является само собой разумеющимся свойством для любой вакцины, поэтому его навряд ли можно рассматривать как некое достоинство препарата. Что касается собственно «ЭпиВакКороны» — эта вакцина еще как следует не вошла в обиход, потому более актуальными являются как раз результаты первичной вакцинации и их оценка со стороны мирового научного сообщества».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» полностью подходит для повторной вакцинации известил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Он подчеркнул, что прививка «ЭпиВакКороной» безопасна.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Читайте также: В «Векторе» рассказали о возможности ревакцинации «ЭпиВакКороной»