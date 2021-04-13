Махачкала, , 12:27 — REGNUM В Дагестане к 13 апреля приняли участие в прививочной кампании против коронавируса уже 45 507 человек, что составляет 5,8% от всего числа жителей, которым планируется сделать прививки, сообщил портал «Мой Дагестан».

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В лидарах по количеству участников вакцинации — Махачкала, где привиты уже 9207 жителей. Однако в процентном отношении столица отстает от других населенных пунктов — всего 4,86%. В то время как лидером по активности являются Хунзахский (14,44%) и Докузпаринский (14,03%) районы и город Южно-Сухумск (13,73%).

Большинство жителей Дагестана обратились за прививками в стационарные пункты вакцинации — 41,4 тыс. человек, еще 4 тыс. граждан привились в мобильных пунктах.

Напомним, за все время с начала массовой вакцинации против COVID-19 в Дагестан поступило 65 012 доз вакцины.