Краснодар, , 12:25 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердился 101 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 13 апреля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 12 апреля, сообщалось о 103 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре выявили 28 случаев, в Сочи — 21, в Армавире, Выселковском и Крыловском районах — по пять. По четыре человека заболели в Апшеронском, Динском, Славянском районах, по три — в Анапе, Кореновском, Абинском районах. По два новых пациента в Брюховецком, Лабинском, Тихорецком районах. По одному — в Новороссийске, Кавказском, Калининском, Кущевском, Красноармейском, Ленинградском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Успенском, Усть-Лабинском районах», — уточнили в региональном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе заражение коронавирусом подтвердилось у 43 754 человек, в том числе у 2878 детей, выздоровели на данный момент 38 401 пациента. Скончались 2475 человек. В ковид-стационарах проходят лечение 1308 человек, 74 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО.