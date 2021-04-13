Омск, , 12:25 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 53 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 44 646. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в региональном оперативном штабе.

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От COVID-19 излечился 37 581 омич. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 147 фамилиями.

Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали ещё три человека. За весь период пандемии скончались 1354 омича с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в регионе выявили 57 носителей коронавируса, выздоровели 34 человека, скончался один ковид-пациент.

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