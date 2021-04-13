Курск, , 12:25 — REGNUM В Курской области 13 апреля зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — столько же было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 35 тыс. 159 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 32 тыс. 172 пациента, в том числе 117 — за последние сутки. Скончались 630 человек.