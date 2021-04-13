Ростов-на-Дону, , 12:24 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки участниками прививочной кампании от COVID-19 стали ещё почти 5,7 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 13 апреля.

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Число привитых от COVID-19 достигло 203 904 человек (+5 677 за сутки). Оба компонента антиковидной вакцины получили 106 786 человек (+1 759 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростовской области перестали информировать о поставках вакцины от COVID-19. О том, что регион получил очередную партию двухкомпонентного препарата в объёме 9 тыс. доз, сообщалось 22 марта. Затем на одном из совещаний прозвучало, что с начала вакцинации в Ростовскую область поступило порядка 180 тыс. доз антиковидной вакцины.

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