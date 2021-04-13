Токио, , 12:26 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota готовится представить свой новый электрический внедорожник 19 апреля 2021 года на автомобильной выставке в Шанхае (Китай). Об этом сообщается в анонсе на сайте компании.

Ожидается, что внедорожник будет частью суббренда Beyond Zero. Предназначена новинка для авторынка Европы.

Собрано авто на «тележке» e-TNGA для электрокаров. Данная платформа предназначена для электромашин с передним, задним и полным приводом. Также архитектура приспособлена для аккумуляторных батарей от 50 до 100 кВт-ч.

Электровнедорожник будет иметь большое число премиальных опций. Подробностей о динамических характеристиках автопроизводитель не раскрывает.

На авторынке новая модель появится в 2023 году.

Ранее компания Toyota вывела на российский рынок модернизированный седан Toyota Camry. Производство рестайлингового седана осуществляется на предприятии «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. Для продажи российским автолюбителям будут доступны восемь версий новинки.

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