Москва, , 12:23 — REGNUM Если бывший президент США Дональд Трамп стремился вынудить Китай к уступкам, то администрация нынешнего главы Белого дома Джозефа Байдена открыто работает на то, чтобы отрезать Китаю возможности для технологического прогресса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

«Рост американской экономики действительно ускоряется. Работает и отложенный за время локдаунов спрос, и огромные денежные вливания федерального правительства. Власти всем взрослым гражданам США раздали по 1400 долларов на платёжные карты, распределяют пакет помощи предпринимателям в размере 1,9 трлн долларов. И готовят ещё 2 трлн долларов на модернизацию инфраструктуры. ФРС прогнозирует рост ВВП США 6,2% в 2021 году и уже нормальный темп 3,4% в 2022 году, — сказал Станкевич. — Банкиры ориентируются на рванувшие вверх потребительские расходы. Но недостаточно учитывают, что неизбежное повышение налогов всё же прижмёт к земле в следующем году растущую экономику».

Как полагает эксперт, США, скорее всего, захотят поддержать этот рост протекционистскими мерами.

«В частности они постараются приостановить или ограничить наступление, предпринятое в ЕС на американских IT-гигантов, а именно на их электронный ритейл, — сказал Станкевич. — Ну и, конечно, продолжится торговая война США против Китая. Если администрация Трампа стремилась вынудить Китай к уступкам по соглашению, то администрация Байдена открыто работает на то, чтобы отрезать Китаю возможности для технологического прогресса. Здесь надо ждать новых обострений. Вполне вероятны точечные удары США по ведущим технологическим фирмам Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что власти Китая упорно не желают, чтобы их валюта была конвертируемой.

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