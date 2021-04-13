Москва, , 12:35 — REGNUM Одни крестьянско-фермерские хозяйства не смогут обеспечить Россию необходимым количеством продуктов питания. Об этом 13 апреля на пресс-конференции в Москве сообщил член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Сергей Лисовский, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению эксперта, справиться с этой задачей способны только крупные агрохолдинги. В то же время мелкие предприятия также нужны, однако полагаться исключительно на них нельзя, считает он.

«Крестьянство важный фактор, но больше как фактор освоения наших огромных территорий. Ни в одной стране мира крестьянство не может насытить доступным продовольствием рынок. Дешевое и качественное сырье может производить только крупный производитель. Тем не менее я за то, чтобы развивались малые хозяйства, они могут сохранить ту продукцию, которую крупные агрохолдинги не производят. Но рассчитывать на то, что крестьяне накормят страну, — это просто смешно. Мелкое товарное производство всегда будет проигрывать крупному товарному», — заявил Лисовский.

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