Ташкент, , 12:20 — REGNUM В 2021 году в Ташкенте планируют освоить $4,1 млрд инвестиций и создать 27 тыс. новых рабочих мест, передает телеканал «Узбекистан 24».

12 апреля президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили инвестиционную программу Ташкента на 2021−2023 года. За три года в столице республики планируют реализовать 1390 инвестиционных проектов на сумму $10,7 млрд.

По итогам первого квартала 2021 года в Ташкенте реализовано 130 проектов на 1,8 трлн сумов ($172 млн) и создано 2 тыс. новых рабочих мест.

До конца года предприятия узбекистанской столицы планируют отправить на экспорт продукцию на сумму $3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана составил $2,9 млрд, что на треть меньше, чем в 2019 году.

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