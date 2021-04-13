Самара, , 12:28 — REGNUM Более 68 млн рублей получит Самарская область для замены лифтов в многоквартирных домах региона. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Сообщается, что 12 апреля 2021 года состоялось заседание правления этой госкорпорации. На нем была одобрена заявка региона на получение финансовой помощи за счет средств Фонда для замены лифтов в многоквартирных домах области.

В итоге, Самарской области будет направлено 68,32 млн рублей. Новые лифты планируется установить в 2021 году.

«Финансовая поддержка госкорпорации будет направлена на оплату части расходов бюджета региона на замену 92 лифтов, отработавших назначенный срок службы, в 29 многоквартирных домах, расположенных в городах Тольятти, Самаре, Сызрани, Жигулевске и Похвистнево», — говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Отмечается, что общая стоимость замены лифтов составляет 179,88 млн рублей: эти денежные средства будут выделены из областного бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел в встречу со старшими многоквартирных домов региона: на связь с главой области вышли свыше десяти тысяч человек. Азаров выказал уверенность в том, что только прямой контакт с жителями может стать залогом успешной работы.