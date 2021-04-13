Приозерск, Ленинградская область, , 12:19 — REGNUM Упавшее на высоковольтную линию электропередач дерево вблизи города Приозерска Ленинградской области почти на день лишило света этот районный центр. В настоящий момент авария на центральной электроподстанции в Приозерске ликвидирована. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе городской администрации.

ЧП, которое погрузило город во тьму, произошло около 15:00 мск 12 апреля. По предварительной версии, блэкаут в Приозерске (17,8 тыс. жителей) настал из-за падения дерева на высоковольтную ЛЭП. Это привело к замыканию из-за вышедших из строя фидеров и задымлению на центральной подстанции в Приозерске.

«Оперативная работа сотрудников РЭС и других привлеченных ремонтных бригад позволило в течение часа подключить систему резервного жизнеобеспечения города — в нормативные сроки электричество поступило в больницу, полицию, была обеспечена работа водоочистных, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и других объектов», — заверили в городской администрации.

Полностью электроснабжение города было восстановлено 13 апреля в 07:15 мск.