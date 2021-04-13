Пекин, , 12:23 — REGNUM Заявления властей Канады о якобы усилившейся «активности разведслужб» России и Китая являются «пустой болтовней», так как канадская сторона при этом не предоставляет доказательств данного заявления. Об этом 13 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Боюсь, что это заявление канадской стороны можно считать пустой болтовней. Есть ли у них доказательства?» — сказал официальный представитель китайского МИД.

Также он подчеркнул, что такого рода заявления канадских властей следует считать «недопустимой клеветой».

Отметим, 12 апреля глава Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) Дэвид Виньо заявил, что уровень активности зарубежных разведок на территории страны в минувшем году достиг показателей времен холодной войны. Также он добавил, что разведдеятельность в Канаде якобы активно вели спецслужбы Ирана, Китая и России.