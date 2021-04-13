Москва, 13 апреля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Российским туристам, купившим туры в Турцию и Танзанию или уже находящимся в этих странах, Федеральное агентство по туризму дало рекомендации в связи с приостановкой авиасообщения, сообщили в Ростуризме.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Модель самолета авиакомпании Turkish Airlines

Обратные вылеты организованных и самостоятельных туристов, находящихся в Турции и Танзании, будут осуществляться планово, согласно датам окончания туров. Но рекомендуется следить за информацией об обратном вылете.

Тем туристам, которые купили путевки на 15 апреля — 31 мая в Турцию и Танзанию, рекомендуется перенести дату поездки или поменять тур на другие направления. Туристов, купивших туры на период после 1 июня, Ростуризм будет информировать о текущей ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное сообщение России с Турцией и Танзанией решено приостановить до 1 июня из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах.

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