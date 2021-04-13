Туран, , 12:12 — REGNUM Правоохранители в Туве предотвратили ввоз на территорию республики крупной партии нелегального алкоголя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инспекторы ДПС 12 апреля остановили на посту «Шивилиг» грузовик под управлением 33-летнего жителя Новосибирска.

Он рассказал инспекторам, что везёт стройматериалы, однако при досмотре в кузове были обнаружены 650 коробок с водкой без акцизных марок, а также 199 10-литровых канистр со спиртсодержащей жидкостью.

«Всего инспекторы ДПС обнаружили 13 тысяч бутылок контрафактной водки различных торговых марок, а также около двух тонн этилового спирта, перевозимых без документов», — отметили в ведомстве.

Общий объём изъятой алкогольной продукции составил почти 8,5 тыс. литров. Выяснилось, что водитель согласился перевезти груз в Кызыл за отдельную плату. Изъятая продукция направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр министерства.

Добавим, что пьянство остаётся, по мнению властей, одной из главных проблем Тувы. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году число преступлений, совершённых под воздействием спиртного выросло на 3,6%.

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