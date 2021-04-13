Кудымкар, Пермский край, , 12:10 — REGNUM В Пермском крае 18-летний житель Кудымкара признан виновным в вымогательстве денег у ребенка из Воронежа, сообщает пресс-служба УМВД по Прикамью.

По данным полиции, 15-летний житель выиграл в интернет-казино крупную сумму денег. Об этом узнал пермский друг игрока. Пермяк пригрозил подростку, что, если тот не поделится выигрышем, то родители приятеля узнают об игровом пристрастии сына.

Ребенок испугался и перечислил вымогателю 138 тысяч рублей. Впоследствии злоумышленник вновь потребовал деньги. Мальчик был вынужден попросить их в долг у своего родственника, который, заподозрив неладное, выпытал правду. В результате родители игрока узнали о том, что сын играет в интернет-казино и стал жертвой вымогателя. Последовало заявление в полицию.

Суд приговорил жителя Кудымкара к одному году ограничения свободы. Кроме того, молодой человек обязан возместить причиненный материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.