Варшава, , 12:10 — REGNUM 42 организации, представители которых помогают бездомным в Польше, получат финансирование в рамках правительственной специальной программы «Преодолеть бездомность. Программа помощи бездомным». Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил 13 апреля заместитель министра по делам семьи и социальной политики Польши Станислав Швед во время пресс-конференции.

«Финансирование данной правительственной программы составит 5,5 миллионов злотых (1,2 миллиона евро). Эта сумма будет распределена между 42 организациями, которые официально зарегистрированы в качестве помогающих бездомным жителям Польши», — сообщил чиновник.

По словам Шведа, чтобы получить финансирование, организациям (ночлежки, приюты и столовые для бездомных) будет необходимо подать соответствующие заявки.

Каждая из организаций получит сумму от 30 до 50 тысяч злотых (от 6,3 тысяч до 10,6 тысяч евро), отметил он.