Североморск, Мурманская область, , 12:06 — REGNUM Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл на Северный флот с рабочей поездкой. Об этом 13 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что глава оборонного ведомства проинспектирует пункт базирования, а также инфраструктуру причального фронта атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А», а также заслушает доклад командования флота по вопросам развития социальной инфраструктуры.

Кроме того, Шойгу проведёт совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления Министерства обороны РФ, Минпромторга и военно-промышленного комплекса. Основной темой обсуждения станет выполнение гособоронзаказа по модернизации тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов» предприятиями промышленности.

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Как сообщало ИА REGNUM, единственный авианесущий крейсер российского флота «Адмирал Кузнецов» был спроектирован Невским ПКБ и полноценно вошёл в строй в начале 1990-х годов. За это время авианосец нёс боевую службу и ни разу не проходил ремонта и модернизации. В 2017 году он встал на долгосрочный капитальный ремонт в 2017 году.

Ремонт и модернизация ТАКР «Адмирал Кузнецов» по проекту, разработанному ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро», продлятся от двух до трёх с половиной лет и будут производиться Центром судоремонта «Звездочка».