Йошкар-Ола, , 12:05 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 13 апреля выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, были подтверждены также по 17 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 787 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 12 013 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 32 человека. 218 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 556 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 127 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 272 человека, из них у 268 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 30 пациентов, при этом госпитализированы 24 жителя Марий Эл.