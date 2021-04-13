Воронеж, , 12:05 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтверждено 183 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 13 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 12 апреля, сообщалось о 185 новых носителях инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

В регионе также суточное число выздоровевших после COVID-19 стабильно превышает число выявленных носителей — за последние сутки выписаны 210 человек. В то же время ежедневно пополняется и статистика смертности среди пациентов с коронавирусом: за минувшие 24 часа зарегистрировано ещё 18 смертей.

Всего в Воронежской области подтверждено 77 678 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 72 452 человека. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 3012 жителей Воронежской области.