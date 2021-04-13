Кемерово, 13 апреля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В арбитраж Кемеровской области поступил банкротный иск, поданный к кредитно-потребительскому кооперативу «Велес». Он пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Велес

Исковое заявление от Центробанка России поступило в суд 13 апреля 2021 года, но само заявление подписано ещё 5 апреля. Подробности претензий пока неизвестны. Дата заседания не назначена.

По данным ЕГРЮЛ, «Велес» был создан в декабре 2017 года, базируется в Полысаево Кемеровской области. Председателем правления числится Екатерина Скударнова, а учредители в реестре не фигурируют. Каких-либо активов за председателем правления КПК не числится.

На сайте кооператива отмечается, что он среди прочего предоставлял займы «До зарплаты» на срок до 30 дней на сумму до 15 тыс. рублей под 20% в месяц.