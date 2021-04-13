Махачкала, , 12:04 — REGNUM В Дагестане произошел ряд изменений в кадровом составе правительства. Отправлен в отставку врио заместителя председателя правительства Владимир Лемешко. Вместо него назначен Манвел Мажонц. Указ об этом подписал 12 апреля врио руководителя республики Сергей Меликов.

Ранее Мажонц работал в должности министра энергетики и ЖКХ республики. На его место назначен Ризван Мурадов, до этого занимавший пост заместителя министра.

Комментируя назначение, Сергей Меликов отметил, что Манвел Мажонц будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса. Ему предстоит обеспечить взаимодействие всех служб, которые отвечают за безопасное и безаварийное прохождение отопительного сезона, в том числе за безаварийную работу энергетического и газового комплекса республики.