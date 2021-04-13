Ташкент, , 12:02 — REGNUM Посол России в Ташкенте Олег Мальгинов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

Камилов поздравил дипломата с началом деятельности и пожелал ему успехов на посту посла. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Кроме того, собеседники обсудили график предстоящих мероприятий.

Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Мальгинова послом РФ в Узбекистане. Ранее этот пост занимал Владимир Тюрденев.