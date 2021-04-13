Петрозаводск, , 12:08 — REGNUM В Республике Карелия продолжает наблюдаться плавное снижение суточного количества выявленных зараженных. За минувшие сутки в регионе выявили 58 инфицированных коронавирусом пациентов, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 13 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

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«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7299,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3168,6 случая, по Северо-Западу — 5589,5», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 826 инфицированных, из них 42 639 человек выздоровели, в том числе 81 житель выписан по выздоровлению за минувшие сутки. От COVID-19 скончались 423 жителя Карелии, в том числе три новых летальных исхода зарегистрированы за последние сутки.

Помимо этого с апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) госпитализированы 5624 пациента, из них 131 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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