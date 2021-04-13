Киев, , 12:05 — REGNUM Украина достигла пика третьей волны пандемии SARS-CoV-2. Об этом заявил 13 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов на брифинге.

«Мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. И сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам. Мы видим, в частности, отрицательное значение по уровням госпитализации», — сказал он.

Степанов добавил, что количество вызовов скорой помощи также постепенно снижается.

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Напомним, за минувшие сутки на Украине подтвердили 11 680 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 457 пациентов скончались от последствий заражения.

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