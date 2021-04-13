Уфа, 13 апреля 2021, 12:03 — REGNUM Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин привился от COVID-19. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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Сообщается, что Забелин привился вакциной «Cпутник V».
Пресс-служба ведомства передает слова Забелина о том, что он перенес коронавирус во втором полугодии прошлого года, поэтому постоянно анализировал у себя уровень антител. При этом последнее исследование зафиксировало небольшое значение.
Он также отметил, что сейчас в регионе ситуация с COVID-19 является относительно спокойной.
Ранее ИА REGNUM передавало слова главного муфтия Башкирии о том, что вакцина от COVID-19 не нарушает пост.