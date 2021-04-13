Уфа, , 12:03 — REGNUM Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин привился от COVID-19. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что Забелин привился вакциной «Cпутник V».

Пресс-служба ведомства передает слова Забелина о том, что он перенес коронавирус во втором полугодии прошлого года, поэтому постоянно анализировал у себя уровень антител. При этом последнее исследование зафиксировало небольшое значение.

«Я вакцинировался. Прекрасно себя чувствую, побочных явлений не наблюдаю», — передает слова Забелина пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что сейчас в регионе ситуация с COVID-19 является относительно спокойной.

«Профилактикой третьей волны является соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация. Скоро лето и все желают отдохнуть, сменить обстановку, путешествовать и расширить границы своего общения. Советую жителям республики сделать выбор разумного современного человека — пройти вакцинацию», — подчеркнул министр.

Ранее ИА REGNUM передавало слова главного муфтия Башкирии о том, что вакцина от COVID-19 не нарушает пост.