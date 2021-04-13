Саранск, , 12:00 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Женщина 1961 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя субтотальная вирусно — бактериальная пневмония. Лечение затрудняли сопутствующие патологии, в том числе бронхиальная астма.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 222 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в регионе выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 35 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 523 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1775 человек.

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