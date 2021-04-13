Лондон, , 12:02 — REGNUM Самый купный в мире кролик по кличке Дариус похищен неизвестными в Великобритании. Об этом 13 апреля сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, кролик, длина тела которого достигает 129 сантиметров, находился в вольере у своих хозяев в английском графстве Вустершир.

При этом, как считает полиция, животное было украдено неизвестными в ночь на 11 апреля. В то же время, хозяйка кролика Аннетт Эдвардс предложила вознаграждение в размере £1 тыс. (около $1,3 тыс) за возвращение своего любимца. Также она уточнила, что кролик является уже слишком старым для того, что воспроизводить потомство.

Кроме того, местная полиция попросила сообщать ей всех тех, кто обладает информацией о местонахождении животного.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля митрополит Мурманской епархии Митрофан отстранил от службы настоятеля храма в городе Апатиты после того, как местные жители обвинили его в убийстве собаки.