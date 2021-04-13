Джакарта, , 11:59 — REGNUM Губернатор Восточной Явы в Индонезии заявил, что процесс восстановления домов жителей, пострадавших в результате землетрясения, может быть завершен в течение двух месяцев, сообщает Detik.

«Таким образом, мы вместе надеемся, что восстановление домов может быть завершено в течение двух месяцев в соответствии с указанием президента», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 792 жителя округа Маланга в Индонезии эвакуировали из-за землетрясения магнитудой 6,1.

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