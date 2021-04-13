Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростовской области уже третьи сутки не регистрируют смертей пациентов с COVID-19, передаёт ИА REGNUM 13 апреля.

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«За минувшие сутки в Ростовской области не зафиксировано умерших от COVID-19. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 3 796 человек», — уточнили в донском правительстве.

В ковидных госпиталях на лечении находятся 2 003 пациента с COVID-19, из них в тяжёлом состоянии — 185 человек.

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