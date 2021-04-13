Оренбург, , 11:58 — REGNUM В Оренбургской области на 13 апреля из-за паводка изолированными оказались два поселка — в Адамовском районе и Октябрьском районах. Причиной стал разлив рек Салмыш и Джарлы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Власти обсуждали паводковую ситуацию утром 13 апреля. Губернатор Денис Паслер начал заседание правительства, связавшись в режиме видеоконференции с главами территорий, которые находятся в зоне паводка.

В Новосергиевском районе обстановка стабилизируется, уровень реки Самары идет на спад (за сутки — на 42 см). Изолированных сел нет. В изоляции остаются 36 домов на улицах Северной и Лермонтова в Новосергиевке. На двух дорогах в районе есть частичные разрушения грунта, ведутся ремонтные работы.

В Октябрьском районе повышается уровень реки Салмыш. Уже пройдена отметка в 5 метров. В изоляции оказался один населенный пункт.

В Адамовском районе уровень Джарлы поднялся до 5 м 27 см. Паводком отрезан поселок Майский. Угроза подтоплению домов возникает при повышении уровня воды в реке до семи метров. Однако уже 13 апреля начинает спад воды.

В Бузулуке растет уровень рек Самара (на 40 см за сутки) и реки Бузулук (на 45 см). Угрозы подтопления жилых домов нет. В Сорочинском городском округе ситуация остается стабильной.

«Пиковая ситуация в большинстве западных территорий миновала, но расслабляться рано. Рассчитываю, что люди в зоне паводка оперативно получат всю необходимую помощь от местных властей, если нужна наша поддержка — сделаем всë необходимое», — сказал губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье из-за паводка закрыто 29 мостов и 15 участков дорог