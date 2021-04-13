Иваново, , 11:58 — REGNUM Жителя Иванова, обвиняемого в участии в деятельности запрещённой на территории Российской Федерации организации, задержали сотрудники УФСБ по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделением УФСБ России по Ивановской области в отношении жителя областного центра, 1985 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации», — уточнили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, мужчина участвовал в религиозных обрядах, проводимых международным религиозным объединением «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пропагандировал идеологию организации. В УФСБ напомнили, что религиозное объединение «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решением Верховного Суда Российской Федерации в мае 2009 года было признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Теперь участнику данного объединения грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Симферополе двух сторонников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших террористическую атаку на одно из образовательных учреждений Симферополя.