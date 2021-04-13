Сеул, , 12:01 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально представил новое семейство минивэнов Staria. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новое авто заменит H1/Starex. Длина Staria больше, чем у H-1 на 103 мм и составляет 5253 мм, а размер колёсной базы равен 3273 мм.

Самой бюджетной в семействе Staria станет утилитарная версия Cargo в кузове фургон. Это авто получит трехместную кабину и грузовой отсек на пять кубометров. Здесь свободно могут поместиться три стандартные европаллеты.

Пассажирская версия Staria Tourer имеет четыхрядный салон, который рассчитан на девять посадочных мест. При заказе можно выбрать 11-местную версию автомобиля.

Основным силовым агрегатом в моторной линейке минивэна станет 2,2-литровый турбированный «дизель» максимальной производительностью 177 «лошадей». Он агрегатируется с шестиступенчатой механической трансмиссией либо с восьмискоростной коробкой передач.

Ранее в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ» сообщили, что по итогам марта 2021 года компания сумела реализовать в России 15 332 машины марки Hyundai. При этом 54% пришлись на долю кроссоверов.

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